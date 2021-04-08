Российский тренер Сергей Зубов может стать главным тренером рижского «Динамо», сообщает Sportacentrs.



По информации источника, руководство клуба уже достигло принципиальной договоренности с Зубовым. В начале марта стало известно, что оно решило не продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой. Соглашение, заключённое летом 2020 года, было рассчитано на один сезон. Таким образом, латвийский специалист покинул «Динамо».



Сообщается, что контракт с Зубовым может быть подписан уже на этой неделе. Рижане хотят заключить сообщение в кратчайшие сроки, поскольку в услугах Зубова заинтересованы и другие клубы КХЛ.



Последним официальным местом работы Зубова был ХК «Сочи», из которого он был уволен в октябре 2019 года.