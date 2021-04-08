Сергей Зубов может стать главным тренером рижского «Динамо»
Российский тренер Сергей Зубов может стать главным тренером рижского «Динамо», сообщает Sportacentrs.
По информации источника, руководство клуба уже достигло принципиальной договоренности с Зубовым. В начале марта стало известно, что оно решило не продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой. Соглашение, заключённое летом 2020 года, было рассчитано на один сезон. Таким образом, латвийский специалист покинул «Динамо».
Сообщается, что контракт с Зубовым может быть подписан уже на этой неделе. Рижане хотят заключить сообщение в кратчайшие сроки, поскольку в услугах Зубова заинтересованы и другие клубы КХЛ.
Последним официальным местом работы Зубова был ХК «Сочи», из которого он был уволен в октябре 2019 года.
Рекомендуем вам
- 8 апреля 2021
-
14:39
-
14:35
-
13:50
-
13:47
-
13:00
-
12:56
-
12:26
-
12:15
-
12:14
-
11:26
-
11:24
-
11:01
-
11:00
-
10:59
-
10:51
-
09:58
-
09:38
-
09:31
-
09:30
-
08:43
-
08:40
-
07:41
-
07:35
-
07:20
-
07:03
-
06:57
-
06:41
-
06:37
-
06:26
-
06:17
-
06:09
-
06:02
-
05:49
-
05:07
-
04:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам