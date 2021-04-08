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Сергей Зубов может стать главным тренером рижского «Динамо»

Сергей Зубов может стать главным тренером рижского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Российский тренер Сергей Зубов может стать главным тренером рижского «Динамо», сообщает Sportacentrs.

По информации источника, руководство клуба уже достигло принципиальной договоренности с Зубовым. В начале марта стало известно, что оно решило не продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой. Соглашение, заключённое летом 2020 года, было рассчитано на один сезон. Таким образом, латвийский специалист покинул «Динамо».

Сообщается, что контракт с Зубовым может быть подписан уже на этой неделе. Рижане хотят заключить сообщение в кратчайшие сроки, поскольку в услугах Зубова заинтересованы и другие клубы КХЛ.

Последним официальным местом работы Зубова был ХК «Сочи», из которого он был уволен в октябре 2019 года.

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