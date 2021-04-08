Лемтюгов: про наркотики в крови Емелина — полная чушь. Казань начала информационную войну

Бывший нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов поделился мнением о возможном обнаружении следов наркотических веществ в крови капитана омской команды Алексея Емелина.
«Про наркотики в крови Алексея Емелина – это все полнейшая чушь. Казань начала информационную войну. На «войне» каждый метод хорош. Это большая игра», — написал Лемтюгов в своём «твиттере».
Напомним, 7 апреля появилась информация, что в анализах Емелина обнаружены следы наркотических средств, предположительно, опиатов и каннабиноидов. 8 апреля СМИ сообщили, что врачи института Склифосовского не нашли наркотиков в крови хоккеиста. Емелину был поставлен диагноз — острая печёночная недостаточность. По версии врачей, Емелин мог принять слишком много обезболивающих после травмы. В крови хоккеиста нашли следы ибупрофена и парацетамола.
В ответ МВД республики Татарстан отметило, что не знают об отсутствии следов наркотиков в крови хоккеиста.
- 8 апреля 2021
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