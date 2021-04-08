СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 8 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоится четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск.
После трёх матчей москвичи ведут в серии. В первом матче серии московский ЦСКА оказался сильнее со счётом 3:0, второй матч остался за москвичами — 2:0. В третьем матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, ЦСКА одержал победу со счётом 5:2. Таким образом, москвичи остановились в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.
Напомним, в полуфинале Западной конференции ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» со счётом 4-3. СКА в полуфинале конференции встречался с московским «Динамо» и одержал побеlу в серии со счётом 4-1.
- 8 апреля 2021
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