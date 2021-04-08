Кожевников: в каждом матче ЦСКА – СКА судьи пропускают по 2-3 удаления в пользу москвичей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников незадолго до четвертого матча серии СКА – ЦСКА, который может стать для армейцев Петербурга последним, оценил судейство в финале Западной конференции.
«По судейству вопросов много, и это касается не только третьего матча. Вообще, я считаю, что матчи такого уровня должны обслуживать только самые лучшие судьи. Сейчас видно, что порой арбитрам не хватает уверенности. За последние годы судейский корпус сильно омолодился. Я ни в коем случае не говорю о предвзятости к кому-то, я говорю о том, что судьи ошибаются в обе стороны. Однако в каждом матче у ЦСКА по 2-3 пропуска нарушений, что могло сказаться на исходе. Другой вопрос, это большинство еще нужно реализовать. А у СКА в этом компоненте в серии с ЦСКА пока ничего не получается», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 8 апреля 2021
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