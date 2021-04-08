Федерация хоккея России пожелала скорейшего выздоровления Емелину
Федерация Хоккея России поддержала защитника национальной команды Алексея Емелина и пожелала ему скорейшего выздоровления.
«Алексей Емелин, защитник национальной сборной и чемпион мира 2012 года, сегодня находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Желаем Алексею здоровья и скорейшего возвращения на лёд. Держись», — говорится в обращении в официальном «твиттере» Федерации хоккея России.
Напомним, защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин обратился в РКБ 2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.
6 апреля Емелин в тяжёлом состоянии был перевезён в институт Склифосовского.
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