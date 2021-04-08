Игорь Кравчук: третья игра «Авангарда» и «Ак Барса» соответствовала уровню НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о полуфиналах Кубка Гагарина.

«Впечатление от игры в Балашихе? Мне очень понравилась игра. По своей плотности, силовой составляющей, креативности она соответствовала даже стандартам НХЛ. Шайба не застревала в углах, было много атак сходу, вся активность шла на ворота. Да, страдала реализация, но снайпер – это талант от Бога. Кто-то из десяти моментов реализует девять, кто-то – один.

Не исключаю, что омский клуб именно в третьей игре показал свой самый эффектный хоккей в серии, но всё определяет результат. По иронии судьбы как раз в матче номер три он и не достигнут.

Многие говорили о том, что в первых двух домашних матчах до своего уровня Казань не дотянулась. Спорный вопрос. Возможно, что именно «Авангард» не дал показать сопернику свои лучшие качества.

Тем не менее вчера в первом периоде мы их увидели. «Ак Барс» очень мощно начал – концентрированно, на ворота. Трудно спорить с тем, что в психологическом плане это очень важная для Казани победа. После серии из восьми побед в плей-офф получить два домашних поражения – это удар. Видимо, «Ак Барс» от него оправился.

Второй период? «Ак Барс» сыграл по счёту. И, повторюсь, очень мощно выглядел «Авангард».

Кого отмечу? Всегда особенно внимательно слежу за молодыми, от них всегда ждёшь каких-то открытий. Капитана «Авангарда» Алексея Емелина заменил молодой Семен Чистяков, больше 10 минут льда в таком матче – это не шутки. С каждым матчем и каждой сменой набирает Клим Костин, который становится настоящим кубковым бойцом, лидером команды. Современный хоккей – это во многом хоккей «пятачка», и Костин находит возможности там закрепляться, прочитывать игру и решать моменты. Да, если лишние эмоции, которые привели к 10-минутному удалению, но масштаб таланта, который развивает тренерский штаб, понятен. Как и в случае с немного более опытным Кириллом Семёновым.

У Казани безупречно сыграл вратарь Тимур Билялов. Ну и выход Даниса Зарипова в плане психологии трудно недооценить. Потеря Емелина? Какие могут быть вопросы. Емелин – лидер обороны, незаменимый в силовой борьбе, обороне, блокировке бросков. Оба гола Казани пришли с дальнего «пятачка» – зоны, в которой наиболее эффективен Емелин.

Сравнение с НХЛ? Честно скажу, уровень арбитража отстаёт от уровня игры, любой профессионал это видит. Судьи ошибались в обе стороны, некоторые удаления были сомнительными. Например, Хохлачев еле касается защитника Хенкеля, тот падает с пируэтом и не получает от судей за «рыбку». Никогда не был силен в околохоккейных лабиринтах, но судейство, повторюсь, вызывает вопросы. Арбитры очень заметны, в этом проблема, ведь классного судью, наоборот, никогда не видно. Между тем в борьбе равных соперников все может решить один свисток. Четвёртая игра? Очень важная игра для обеих команд. «Ак Барс» задышал в серии, но Омск показал свой потенциал в активном и агрессивном хоккее. Нас ждёт большой хоккей.

СКА – ЦСКА? У Санкт-Петербурга есть опыт победы в серии над ЦСКА со счета 0-3. Но если говорить об игровом содержании, то надежды на повторение – слабые. Хотя всем хочется, чтобы в каждом финале была интрига», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.