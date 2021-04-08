Данил Веряев продлил контракт с нижегородским «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новое однолетнее соглашение с нападающим Данилом Веряевым. Об этом сегодня объявила пресс-служба хоккейного клуба «Торпедо» в «Твиттере».



Данил – уроженец Арзамаса, воспитанник нижегородской хоккейной школы. В 2015 году в составе молодёжной команды «Чайка» стал обладателем Кубка Харламова, а в 2016 дебютировал в основной команде «Торпедо». В КХЛ провел 227 матчей, набрал 36 (13+23) очков при показателе полезности «+2».

Напомним, Веряев в нынешнем сезоне провёл 27 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу и набрал 1 очко при показателе полезности «-5».

Напомним, нижегородское «Торпедо» заняло восьмое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина «Торпедо» проиграло серию казанскому «Ак Барсу» со счётом 4-0.