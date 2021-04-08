Андронов: Кубок Гагарина не был доигран. Какие мы чемпионы?

Капитан ЦСКА Сергей Андронов рассказал, почему не считает себя чемпионом прошлого сезона КХЛ.

«Пандемия? Я считаю, это сыграло не очень хорошую роль в прошлом сезоне. Потому что Кубок Гагарина впервые в истории не был разыгран и плей-офф остался незавершённым. Но если посмотреть на то, в какую ситуацию попал весь мир, то скажу: в КХЛ работают большие молодцы. Очень важно, что лига продолжила играть и не остановила сезон-2020/2021. Хотя в остальных лигах Европы возникали проблемы.

Считаю ли себя чемпионом того сезона? Абсолютно нет. Кубок Гагарина не был разыгран. Ну какие мы чемпионы? Мне кажется, что победы нужно одерживать на льду. Тогда будет самое правильное чувство.

Армейское дерби проходит в седьмой раз в истории КХЛ? Да, это реальная классика. И я рад, что мы снова играем со СКА в финале конференции. Такие серии всегда интересны. У нас есть история нашего противостояния. Думаю, что СКА подходит к финалу Запада в отличном тонусе, мы – тоже. Так что все ждут классный хоккей», – цитирует Андронова официальный сайт КХЛ.