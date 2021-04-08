Евгений Кетов, Владимир Ткачёв и Антон Белов пропустят четвёртый матч серии против ЦСКА

Стали известны составы СКА и ЦСКА на четвёртый матч финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт сегодня, 8 апреля, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В воротах СКА сыграет Магнус Хелльберг. Кроме того, в составе СКА встречу пропустят Владимир Ткачёв, Евгений Кетов и Антон Белов. Вместо них в составе СКА сыграют Кирилл Марченко, Владислав Цицюра и Кирилл Кирсанов. В составе ЦСКА изменений по сравнению с предыдущим матчем нет.
СКА:
Хелльберг (Самонов);
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Хафизуллин —Дыбленко, Марченко — Морозов — Галимов;
Токранов — Антипин, Подколзин — Вей — Стрёмвалль;
Кирсанов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Цицюра.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Кемпе — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Сошников;
Чайка, Попов — Светлаков — Телегин, Соркин.
Напомним, счёт в серии 3-0 в пользу ЦСКА.
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