ФХР заключила договор с РУСАДА, всех участников плей-офф ждут проверки на допинг

Как стало известно «Чемпионату», Федерация хоккея России заключила договор с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) для проверки участников чемпионата России по хоккею – чемпионата КХЛ. Все команды, продолжающие выступление в Кубке Гагарина, ждут проверки на допинг.

Сборная России примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Латвии с 21 мая по 10 июня. Участие в мировом первенстве игроков НХЛ до сих пор под вопросом.

Напомним, что в Кубке Гагарина продолжают выступать четыре команды: ЦСКА, СКА, «Авангард» и «Ак Барс». После трёх матчей в серии московские армейцы обыгрывают петербургских – 3-0, омичи ведут в серии с казанцами – 2-1.

В четвёртом матче ЦСКА сыграет со СКА 8 апреля, «Авангард» и «Ак Барс» – 9-го.