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«Локо» отыгрался с 2:5 и вырвал победу у «Ирбиса» в овертайме

«Локо» отыгрался с 2:5 и вырвал победу у «Ирбиса» в овертайме
Хоккей / МХЛ 0
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В четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Харламова казанский «Ирбис» уступил ярославскому «Локо». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» в Казани и завершилась со счётом 6:7 (0:1, 6:3, 0:2, 0:1).

В стартовом игровом отрезке забили только гости – на 16-й минуте отличился Степан Никулин. Второй период получился результативным – 9 голов.

На 22-й минуте Максим Денежкин увеличил преимущество гостей, а затем пять шайб забросил «Ирбис»: на 24-й Артур Бровкин отыграл одну шайбу хозяев, а на 25-й казанцы отличились дважды: Александр Квартальнов и Кирилл Крутов. На 27-й минуте забросил Всеволод Альметкин, на 33-й – Савелий Кувардин. Спустя две минуты Егор Манин забил одну шайбу «Локо», а ещё через две снова отличился Крутов. В оставшееся время во втором периоде Никита Кирьянов забросил за ярославцев.

В третьем отрезке игры «Локо» забил трижды. Отличились Степан Никулин и Роман Романов, а в овертайме забросил Руслан Абросимов.

Таким образом, «Локо» одержал победу в серии со счётом 3-1 и встретится в финале с «Динамо».

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2021, четверг. 17:00 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
6 : 7
ОТ
Локо
Ярославль
0:1 Никулин (Абросимов) – 15:39' (5x5)   0:2 Денежкин (Манин) – 21:59' (5x5)   1:2 Бровкин (Кувардин) – 23:20' (5x5)   2:2 Квартальнов (Топорков) – 24:21' (5x5)   3:2 Крутов (Климов) – 24:37' (5x5)   4:2 Альметкин (Бровкин) – 26:18' (5x5)   5:2 Кувардин (Терехов) – 32:13' (5x5)   5:3 Манин (Банников, Романов) – 33:36' (5x5)   6:3 Крутов (Терехов) – 35:45' (5x3)   6:4 Кирьянов (Назаров, Тесанов) – 36:59' (5x5)   6:5 Никулин (Абросимов) – 48:41' (5x4)   6:6 Романов (Тювилин) – 55:22' (5x5)   6:7 Абросимов (Тесанов) – 64:22' (5x5)
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