«Локо» отыгрался с 2:5 и вырвал победу у «Ирбиса» в овертайме

В четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Харламова казанский «Ирбис» уступил ярославскому «Локо». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» в Казани и завершилась со счётом 6:7 (0:1, 6:3, 0:2, 0:1).
В стартовом игровом отрезке забили только гости – на 16-й минуте отличился Степан Никулин. Второй период получился результативным – 9 голов.
На 22-й минуте Максим Денежкин увеличил преимущество гостей, а затем пять шайб забросил «Ирбис»: на 24-й Артур Бровкин отыграл одну шайбу хозяев, а на 25-й казанцы отличились дважды: Александр Квартальнов и Кирилл Крутов. На 27-й минуте забросил Всеволод Альметкин, на 33-й – Савелий Кувардин. Спустя две минуты Егор Манин забил одну шайбу «Локо», а ещё через две снова отличился Крутов. В оставшееся время во втором периоде Никита Кирьянов забросил за ярославцев.
В третьем отрезке игры «Локо» забил трижды. Отличились Степан Никулин и Роман Романов, а в овертайме забросил Руслан Абросимов.
Таким образом, «Локо» одержал победу в серии со счётом 3-1 и встретится в финале с «Динамо».
- 8 апреля 2021
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