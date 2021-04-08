«Динамо» и «Локо» сыграют в финале Кубка Харламова

Московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив» сыграют в финале плей-офф МХЛ.

Столичная команда завершила регулярный чемпионат Западной конференции на первом месте, набрав 107 очков, ярославцы отстали на один балл и завершили регулярку на второй строчке. В плей-офф бело-голубые обыграли «Атлант», «Красную Армию» и «Толпар» (все – 3-0). Таким образом, динамовцы стали первыми в истории Кубка Харламова, кто дошёл до финала без поражений. Железнодорожники по ходу плей-офф обыграли петербургское «Динамо» (3-0), «СКА-1946» и «Ирбис» (оба – 3-1). Отметим, что в четвёртом матче с «Ирбисом» ярославская команда отыгралась со счёта 2:5 и в овертайме одержала победу – 7:6.

Первые матчи финальной серии состоятся 15 и 16 апреля в Москве.