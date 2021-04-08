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«Флорида» обменяла обладателя Кубка Стэнли Коннолли в «Чикаго»

«Флорида» обменяла обладателя Кубка Стэнли Коннолли в «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

«Флорида Пантерз» совершила обмен с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает официальный твиттер «Флориды».

В рамках обмена «пантеры» отдали защитника Райлли Стиллмана и нападающего Бретта Коннолли, а взамен получили защитника Лукаса Карлссона и форварда Лукаса Валльмарка. Также «Чикаго» получил права на нападающего Хенрика Боргстрема и право выбора в 7-м раунде драфта.

Таким образом «Флорида» освободила место в платёжной ведомости: зарплата Коннолли в клубе составляла $ 3,5 млн в год.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Флорида» с 56 очками лидирует в Центральном дивизионе, «Чикаго» занимает пятое место. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

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