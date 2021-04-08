«Флорида» обменяла обладателя Кубка Стэнли Коннолли в «Чикаго»
«Флорида Пантерз» совершила обмен с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает официальный твиттер «Флориды».
В рамках обмена «пантеры» отдали защитника Райлли Стиллмана и нападающего Бретта Коннолли, а взамен получили защитника Лукаса Карлссона и форварда Лукаса Валльмарка. Также «Чикаго» получил права на нападающего Хенрика Боргстрема и право выбора в 7-м раунде драфта.
Таким образом «Флорида» освободила место в платёжной ведомости: зарплата Коннолли в клубе составляла $ 3,5 млн в год.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Флорида» с 56 очками лидирует в Центральном дивизионе, «Чикаго» занимает пятое место. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
Рекомендуем вам
- 8 апреля 2021
-
20:53
-
20:39
-
20:39
-
20:19
-
20:12
-
20:08
-
19:51
-
19:50
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:25
-
18:14
-
16:58
-
16:55
-
16:45
-
16:29
-
16:21
-
16:00
-
15:52
-
15:38
-
15:10
-
14:39
-
14:35
-
13:50
-
13:47
-
13:00
-
12:56
-
12:26
-
12:15
-
12:14
-
11:26
-
11:24
-
11:01
-
11:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам