СКА обыграл ЦСКА в четвёртом матче финала конференции. Счёт в серии — 3-1

В четвёртом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина СКА принимал ЦСКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На шестой минуте СКА открыл счёт в матче: нападающий Мальте Стрёмваль за воротами ЦСКА отобрал шайбу у защитника и вывел на ударную позицию Василия Подколзина, но его бросок отбил голкипер ЦСКА Ларс Юханссон. Подколзин снова поборолся за шайбу, отдал передачу на Стрёмваля, который прострелил вдоль ворот. Первым на шайбе оказался Линден Вей: сначала попал в голкипера, но с добивания открыл счёт.



На 23-й минуте минуте петербуржцы увеличили преимущество, забросил уже сам Стрёмваль, который удачно подставил клюшку под бросок Оскара Фантенберга с синей линии. На 44-й минуте столичная команда отыграла один гол: шайба удачно отскочила на пятак, где как раз оказался Максим Шалунов, который забил броском с неудобной руки. Последнюю шайбу в матче забросил Василий Подколзин в пустые ворота.



После четырёх игр ЦСКА обыгрывает СКА в серии со счётом 3-1.