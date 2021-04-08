Брагин: СКА заслужил эту победу, сыграли цельно, с полной самоотдачей

Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился мнением после победы над ЦСКА в четвёртом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина (3:1).

«Хороший матч с нашей стороны, полная самоотдача, много блокированных бросков. Цельно получилось сыграть сегодня. В плане тактики намного лучше сыграли, более надёжно, и в атаке неплохо, были ещё хорошие моменты. Ребята заслужили эту победу. Не сказать, что была задача сыграть максимально просто, просили ребят более надёжно сыграть в своей зоне», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что в четвёртом матче петербуржцы одержали победу со счётом 3:1. У хозяев отличились – Линден Вей, Мальте Стрёмваль и Василий Подколзин, у гостей единственную шайбу забросил Максим Шалунов.

После четырёх матчей серии московские армейцы лидируют со счётом 3-1. 10 апреля команды сыграют в Москве.