Брагин: долго обсуждали состав, отсутствие Ткачёва не связано с игрой в большинстве

Главный тренер СКА Валерий Брагин рассказал, как тренерский штаб выбирал состав на победный матч с ЦСКА Кубке Гагарина (3:1).

«Конечно, долго обсуждали состав, эти ребята вышли играть. Цицюра неплохо играет в обороне, поэтому он играл концовку. Юханссон появился, потому что Бохнер заболел. Аалтонен работает, у него было рождение ребёнка, он в обойме, но решили на этот матч идти этим составом.

Мы много работаем над этим большинством, надеюсь, в следующей игре будет лучше. Ткачёва не было, потому что решили идти на игру этим составом. Это не связано с неудачной игрой команды в большинстве», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что в четвёртом матче петербуржцы одержали победу со счётом 3:1. У хозяев отличились – Линден Вей, Мальте Стрёмваль и Василий Подколзин, у гостей единственную шайбу забросил Максим Шалунов.

После четырёх матчей серии московские армейцы лидируют со счётом 3-1. 10 апреля команды сыграют в Москве.