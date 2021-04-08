Никитин: всё через работу, а ЦСКА просто попытался поиграть в хоккей. Этого недостаточно

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА в четвёртом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.
«Основное, СКА превзошёл в желании, отсюда всё и пошло. Мы не то, что расслабились, но против нас играет хорошая команда. Здесь нужна 100% концентрация на каждую игру, а у нас её не было. Неточности – приезжали не туда, куда было нужно, отдавали не туда, где партнёры. Никакого секрета нет – всё через работу. А сегодня мы просто пытались поиграть в хоккей. Этого недостаточно.
Это финал конференции, какая тут боязнь? В хоккее одна команда всегда играет лучше другой. Сегодня СКА играл лучше. Поэтому у нас и шайба скакала», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, что в четвёртом матче петербуржцы одержали победу со счётом 3:1. У хозяев отличились – Линден Вей, Мальте Стрёмваль и Василий Подколзин, у гостей единственную шайбу забросил Максим Шалунов.
После четырёх матчей серии московские армейцы лидируют со счётом 3-1. 10 апреля команды сыграют в Москве.
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