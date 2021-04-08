Подколзин: совру, что не думал, что это мог быть последний матч сезона. Отгонял эти мысли

Нападающий СКА Василий Подколзин поделился мнением о победной игре с ЦСКА в Кубке Гагарина (3:1).

«Сегодня вышли одной командой. Мало давления было на нас, играли более раскованно, но в то же время максимально надёжно. Слава богу, что победили, забили свои голы. Может, три-четыре игры в сезоне играли вместе со Стрёмваллем и Веем. Слава богу, что так получилось – Мальте забил, Линден забил. Командные действия принесли победу.

Совру, что не думал, что это мог быть последний матч в сезоне. Старался отгонять от себя эти мысли, надо было играть, что-то делать, чем-то удивлять соперника. Слава богу, что так всё сложилось.

По моментам надо смотреть, была задача максимально надёжно сыграть в конце периода, конце игры. Надо было просто играть в хоккей – владеть шайбой, бросать, атаковать, у нас сегодня получилось.

Все взрослые вроде, никого настраивать не надо на такие игры, в такой период. Понятно, что друг друга подбадриваем, пытаемся достать из себя эмоции, сегодня это получилось.

После пропущенной шайбы на скамейке всё было спокойно, продолжали играть без паники. Всё на оборону, максимально спокойно», – передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что в четвёртом матче петербуржцы одержали победу со счётом 3:1, а Подколзин набрал три очка за результативность.

После четырёх матчей серии московские армейцы лидируют со счётом 3-1. 10 апреля команды сыграют в Москве.