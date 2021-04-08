ИИХФ и РУСАДА проверили на допинг 5 игроков СКА после четвёртого матча серии с ЦСКА

После четвертого матча серии СКА – ЦСКА (3:1) ИИХФ совместно с РУСАДА проверили на предмет применения запрещенных препаратов пять игроков СКА. По данным «Чемпионата» проверки связаны с предстоящим выступлением сборной России на чемпионате мира. В круг проверяемых входят кандидаты в национальную команду.

Ранее сообщалось, что ФХР заключила договор с РУСАДА. Теперь все оставшиеся участники плей-офф пройдут проверки на допинг.

Напомним, что в четвёртом матче финальной серии Западной конференции петербуржцы одержали победу со счётом 3:1. У хозяев отличились – Линден Вей, Мальте Стрёмваль и Василий Подколзин, у гостей единственную шайбу забросил Максим Шалунов.

После четырёх матчей серии московские армейцы лидируют со счётом 3-1. 10 апреля команды сыграют в Москве.