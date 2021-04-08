Дыбленко: как видите, разбираемся потихоньку со звеном Шалунова, сделали ещё шажочек

Защитник СКА Ярослав Дыбленко прокомментировал победу над ЦСКА в четвёртом матче серии с ЦСКА (3:1).
«Всех с победой, спасибо болельщикам за поддержку. Сегодня подарили праздник Санкт-Петербургу. Выиграли – едем дальше. Двигаемся за новыми победами.
Идёт плей-офф, нужно вытаскивать из себя все силы и эмоции. Выхожу и отдаюсь в каждой игре. У меня была небольшая травма, я её лечил. Потом начал тренироваться в полную силу и получил шанс. Вышел и доказываю. Это рабочий момент.
Сегодня немного ошиблись, я был на льду, когда пропустили гол. Шайба попала мне в клюшку и залетела, к сожалению. Тренеры ничего после этого не сказали. Никто не расстроился. Это игра. Мы все люди, все ошибаемся. Это не повод опускать руки и сдаваться. Мы продолжили играть и в итоге забили в пустые ворота. Надо перерабатывать соперника, играть активнее. Мы и прошлые матчи проводили активно. По самоотдаче вопросов нет. Если будем двигаться в том же направлении, то добьёмся успеха.
Сегодня хорошо отработали в меньшинстве, ещё больше поймали на себя шайб, ответственнее действовали в своей зоне. Синяки – это неотъемлемая часть нашей работы, но в основном шайбы прилетают в амуницию.
В какой-то момент допускаем ошибки, когда звено Шалунова на льду. Это ключевое звено, с ними надо намного внимательнее. Как видите, разбираемся потихоньку. Сделали ещё шажочек в разборе. В следующей игре с ними всё будет ещё яснее», – передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, что в четвёртом матче финальной серии Западной конференции петербуржцы одержали победу со счётом 3:1.
После четырёх матчей серии московские армейцы лидируют со счётом 3-1. 10 апреля команды сыграют в Москве.
- 8 апреля 2021
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