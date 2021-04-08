Бадюков – о первой победе СКА в серии: им некуда было отступать

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков поделился мнением о победе СКА над ЦСКА в четвёртом матче серии (3:1).

«Во-первых, СКА сегодня очень хорошо отыграл. Подколзин особенно выделялся. Им некуда было отступать, и они использовали всю свою энергию в этом матче. СКА сегодня выглядел физически лучше и грамотно сыграл в обороне после того, как повёл в счёте. По примеру Востока они решили сохранить преимущество и додержаться. Они заслужили победу.



Что касается ЦСКА, думаю, они не ожидали, что петербуржцы все силы бросят, чтобы не проиграть дома вторую игру подряд. Москвичи сыграли пассивно, а потому уже потеряли нить игры. Думаю, ЦСКА следующую игру будет начинать более активно и покажет другие скорости. После этого матча СКА получает теоретические шансы перевернуть серию. Но последние домашние игры ЦСКА неизменно вёл в счёте и начинал агрессивно. Они перестроятся и постараются сделать вначале такой же задел, как в игре с «Локомотивом». ЦСКА добавит в позиционных атаках, потому что сегодня их просто не было. Шайбой владел СКА – сказалась разница в физическом состоянии. Если петербуржцы сыграют на таком же уровне, то в этой серии всё может быть интересно», – сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, что после четырёх матчей московские армейцы ведут в серии со счётом 3-1.