Канарейкин: в четвёртом матче для СКА стоял вопрос жизни и смерти

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о четвёртом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина, где СКА дома обыграл ЦСКА со счётом 3:1.

«ЦСКА был какой-то беззубый. Не было, наверное, того стержня, всё-таки запас прочности довольно большой. Игра показала, что если ты плохо настроен, то не можешь выполнить максимальных задач вне зависимости от твоего класса.



СКА не хотел заканчивать серию на четвёртой игре. Они были заряжены, катались лучше и принимали на себя много бросков соперника. Для них стоял вопрос жизни и смерти. Команды перед этой игрой находились в разном положении, поэтому каждая следующая игра СКА должна быть победной», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, что после четырёх матчей московские армейцы ведут в серии — 3-1.