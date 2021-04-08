Красковский: в седьмом матче серии с ЦСКА мы перегорели

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский вспомнил серию с ЦСКА и поделился эмоциями о ней.

«На самом деле до конца выкинуть поражение из головы не получилось. Всё равно смотришь хоккей и думаешь, что на этом месте могли быть мы. Обидно. У нас хорошая команда, мы старались. Семья помогает в этой ситуации переключиться, абстрагироваться от хоккея хотя бы на несколько недель.

Могли бы обыграть ЦСКА? Были две хорошие команды, обе были достойны пройти дальше. Тяжёлый вопрос. Не знаю, как на него ответить. Так сложилось. Может быть, они были немного опытнее. В седьмом матче мы перегорели. А когда ЦСКА забивает – очень тяжело у них отыгрывать даже одну шайбу. Они очень хладнокровно и правильно играют в своей зоне.

Мы знали, что кто поведёт в счёте – будет иметь огромное преимущество в седьмом матче. Это ни для кого не секрет. Либо ты в отпуске, либо идёшь дальше. Надо было, наверное, играть 0:0 несколько овертаймов до победной шайбы.

У нас чем-то схожий хоккей, а чем-то он отличается кардинально. Нельзя сказать, что мы с ЦСКА одинаковые команды. Конечно, есть какие-то моменты, которые едины для того, чтобы добиваться результата. Если говорить про игру с шайбой и в атаке, то каких-то запретов у нас не было», – цитирует Красковского официальный сайт КХЛ.