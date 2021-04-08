Источник: голкипер Андрей Кареев не вернётся в КХЛ в ближайшее время

Российский вратарь ТПС Андрей Кареев не планирует возвращаться в Континентальную хоккейную лигу, сообщает горобзор.ру.

По информации источника у голкипера есть предложения из финского чемпионата, а также из Северной Америки.

В текущем сезоне чемпионата Финляндии россиянин провёл 35 матчей. ТПС после 57 игр чемпионата занимает третье место в таблице. Права на Кареева принадлежат уфимскому «Салавату Юлаеву», за который ранее выступал голкипер.

В прошлом сезоне КХЛ Кареев провёл 16 игр регулярного чемпионата за «Салават Юлаев», в кубке Гагарина вратарь сыграл две встречи. В позапрошлом – 16 матчей в «регулярке».

Ранее игрок также выступал за новокузнецкий «Металлург» и «Нефтехимик» в КХЛ и за «Торос» и «Зауралье» в Высшей хоккейной лиге.