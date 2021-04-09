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Илья Сорокин пропустил курьёзный гол, пытаясь отбить шайбу блином

Илья Сорокин пропустил курьёзный гол, пытаясь отбить шайбу блином
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче – 2:1 в пользу хозяев. В составе хозяев отличился Брок Нельсон и Джордан Эберле. Единственную на данный момент шайбу за «Филадельфию» забросил Николя Обе-Кюбель. Отметим, в этом моменте курьёзную ошибку допустил российский голкипер Илья Сорокин. Он пытался блином отбить шайбу, но промахнулся, и она влетела в ворота.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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