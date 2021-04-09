Илья Сорокин пропустил курьёзный гол, пытаясь отбить шайбу блином

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Филадельфию Флайерз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче – 2:1 в пользу хозяев. В составе хозяев отличился Брок Нельсон и Джордан Эберле. Единственную на данный момент шайбу за «Филадельфию» забросил Николя Обе-Кюбель. Отметим, в этом моменте курьёзную ошибку допустил российский голкипер Илья Сорокин. Он пытался блином отбить шайбу, но промахнулся, и она влетела в ворота.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
- 9 апреля 2021
-
04:00
-
03:41
-
03:32
-
03:12
-
02:33
- 8 апреля 2021
-
23:57
-
23:28
-
22:55
-
22:47
-
22:39
-
22:33
-
22:28
-
22:22
-
22:19
-
22:15
-
22:11
-
21:47
-
21:30
-
20:53
-
20:39
-
20:39
-
20:19
-
20:12
-
20:08
-
19:51
-
19:50
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:25
-
18:14
-
16:58
-
16:55
-
16:45
-
16:29