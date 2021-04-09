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Александр Овечкин забил 20-й гол в сезоне НХЛ

Александр Овечкин забил 20-й гол в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Одну из шайб за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина эта шайба стала 20-й в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 15 результативных передач. Всего за карьеру в лиге он забил 726 голов и сделал 587 результативных передач в 1188 играх.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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