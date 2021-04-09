Форвард «Коламбуса» Григоренко в матче с «Тампой» набрал первое очко с 21 февраля

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:2 в пользу гостей. В составе «Коламбуса» результативной передачей отметился российский нападающий Михаил Григоренко. Он набрал первое очко с 21 февраля. В нынешнем сезоне лиги он записал в свой актив 2 гола и 6 результативных передач в 21 матче при коэффициенте полезности «-2».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.