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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Бостоном»

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе гостей отличились Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит. За «Вашингтон» забивали Александр Овечкин и Ти Джей Оши. Российский форвард Евгений Кузнецов очков не набрал. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков.

В другом матче «Виннипег Джетс» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Лозон (Маршан, Смит) – 00:33' (5x5)   0:2 Блид – 16:02' (5x5)   0:3 Маршан – 24:09' (4x5)   1:3 Овечкин (Карлсон, Оши) – 30:08' (5x3)   2:3 Оши (Карлсон, Бекстрём) – 30:27' (5x4)   2:4 Смит (Койл, Зборжил) – 56:55' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Моррисси (Перро, Эпплтон) – 00:18' (5x5)   1:1 Дано (Татар, Котканиеми) – 01:40' (5x5)   1:2 Льюис (Пионк, Форборт) – 08:03' (5x5)   1:3 Элерс (Коннор, Стэнли) – 13:07' (5x5)   2:3 Байрон (Питри, Котканиеми) – 35:14' (5x5)   2:4 Копп (Коннор, Шайфли) – 59:22' (en)
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