Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Бостоном»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе гостей отличились Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит. За «Вашингтон» забивали Александр Овечкин и Ти Джей Оши. Российский форвард Евгений Кузнецов очков не набрал. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков.
В другом матче «Виннипег Джетс» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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