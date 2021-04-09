Ассистентский покер Гурда помог «Тампе» обыграть «Коламбус»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе победителей дубль оформил Райан Макдона и ещё по разу забивали Блейк Коулман, Стивен Стэмкос, Баркли Гудроу и Росс Колтон. Янни Гурд записал в свой актив 4 результативные передачи. Российский защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков.

За «Коламбус» забивали Майкл Дель Зотто, Джек Рослович, Зак Варенски и Дин Кукан. Российский нападающий Михаил Григоренко отметился результативной передачей. У защитника Владислава Гаврикова коэффициент полезности «+1».