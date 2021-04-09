«Айлендерс» в серии буллитов обыграли «Филадельфию», у Сорокина 25 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев в серии буллитов (2:2, 1:0 — по буллитам).
За «Айлендерс» в основное время забивали Брок Нельсон и Джордан Эберле. Победный буллит реализовал Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 25 сейвов. В составе «Филадельфии» отличились Николя Обе-Кюбель и Якуб Ворчек. Защитник Иван Проворов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
В другом матче «Оттава Сенаторз» проиграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:3.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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