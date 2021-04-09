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«Айлендерс» в серии буллитов обыграли «Филадельфию», у Сорокина 25 сейвов

«Айлендерс» в серии буллитов обыграли «Филадельфию», у Сорокина 25 сейвов
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев в серии буллитов (2:2, 1:0 — по буллитам).

За «Айлендерс» в основное время забивали Брок Нельсон и Джордан Эберле. Победный буллит реализовал Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 25 сейвов. В составе «Филадельфии» отличились Николя Обе-Кюбель и Якуб Ворчек. Защитник Иван Проворов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче «Оттава Сенаторз» проиграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:3.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Нельсон (Пулок, Бовиллье) – 06:10' (5x5)   2:0 Эберле (Комаров) – 07:13' (5x5)   2:1 Обе-Кюбель – 13:53' (5x5)   2:2 Ворачек (Жиру, Конечны) – 23:22' (5x5)   3:2 Нельсон – 65:00' (ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ямамото (Макдэвид, Бэрри) – 31:00' (5x4)   1:1 Браун (Тирни, Райлли) – 38:03' (5x5)   1:2 Шор (Джонс, Хайра) – 52:58' (5x5)   1:3 Пульюярви – 59:50' (en)
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