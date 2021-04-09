«Нэшвилл» на выезде разгромил «Детройт», шайба на счету Тренина

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Арвидссон (3), Эрик Хаула, Ник Казинс, Маттиас Экхольм и Яков Тренин. Российский форвард за 10.15 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Детройт» единственный гол забил Даррен Хельм. Нападающий Владислав Наместников за 15.47 на льду заработал показатель полезности «-2». Форвард Евгений Свечников провёл на площадке 12.55, его показатель полезности также составил «-2».

Следующий матч «Предаторз» проведут дома 11 апреля с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Ред Уингз» 11 и 13 апреля на выезде сыграют с «Каролиной Харрикейнз».