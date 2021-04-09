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«Нэшвилл» на выезде разгромил «Детройт», шайба на счету Тренина

«Нэшвилл» на выезде разгромил «Детройт», шайба на счету Тренина
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Арвидссон (3), Эрик Хаула, Ник Казинс, Маттиас Экхольм и Яков Тренин. Российский форвард за 10.15 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Детройт» единственный гол забил Даррен Хельм. Нападающий Владислав Наместников за 15.47 на льду заработал показатель полезности «-2». Форвард Евгений Свечников провёл на площадке 12.55, его показатель полезности также составил «-2».

Следующий матч «Предаторз» проведут дома 11 апреля с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Ред Уингз» 11 и 13 апреля на выезде сыграют с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2021, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 7
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Хельм (Стечер, Эрни) – 21:48' (5x5)   1:1 Арвидссон (Казинс, Экхольм) – 22:28' (5x5)   1:2 Хаула (Гримальди) – 26:36' (5x5)   1:3 Казинс (Сиссонс, Хаула) – 36:10' (5x5)   1:4 Гранлунд (Харпур, Экхольм) – 47:06' (5x5)   1:5 Арвидссон (Льюингтон) – 50:00' (5x5)   1:6 Арвидссон – 51:06' (бул)   1:7 Тренин (Сиссонс, Харпур) – 55:55' (5x5)
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