Джереми Свейман стал 146-м голкипером в истории НХЛ, пропустившим от Александра Овечкина
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе гостей отличились Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит. За «Вашингтон» забивали Александр Овечкин и Ти Джей Оши. Для Овечкина заброшенная шайба стала 726-й за карьеру в НХЛ. При этом голкипер «мишек» Джереми Свейман стал 146-м голкипером в истории НХЛ, пропустившим от российского форварда.
Больше всех голов в лиге капитан столичной команды забил в ворота Хенрика Лундквиста и Марка-Андре Флёри (по 37 шайб), топ-3 замыкает Кэри Прайс (25).
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В первой десятке два россиянина, но больше всех от Александра Великого натерпелись Лундквист и Флёри.
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