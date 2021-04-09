78-летний Ламорелло вышел на второе место по победам в НХЛ в качестве генменеджера клуба

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев в серии буллитов 3:2 Б.
Это победа стала 1320-й за карьеру в НХЛ для генерального менеджера «Айлендерс» Лу Ламорелло за карьеру в НХЛ. 78-летний генменеджер «Айлендерс» вышел на второе место в НХЛ, превзойдя достижение Глена Сатера (1319). Рекорд принадлежит генменеджеру «Нэшвилл Предаторз» Дэвиду Пойлу.
23 июля 2015 года Лу был назначен генеральным менеджером «Торонто Мэйпл Лифс». Отработал в Торонто три года и по окончании сезона-2017/2018 покинул пост. 22 мая 2018 года был назначен на пост президента по хоккейным операциям клуба «Айлендерс». 5 июня того же года принял обязанности генерального менеджера «островитян».
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