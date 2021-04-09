Овечкин — четвёртый игрок в истории НХЛ, забивший 20 голов в 16 сезонах со старта карьеры

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



В составе гостей отличились Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит. За «Вашингтон» забивали Александр Овечкин и Ти Джей Оши. Для Овечкина заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин — восьмой игрок в истории лиги, который провёл не менее 16 сезонов с 20 заброшенными шайбами, и четвёртый хоккеист, сделавший это подряд с начала карьеры.

По общему количеству сезонов с 20+ голами Александр повторил достижение Фила Эспозито. Рекорд в этой номинации принадлежит Горди Хоу (22), второе место занимает Брендан Шенахан (19), следом с 17 сезонами располагаются Марсель Дионн, Бретт Халл, Яромир Ягр и Матс Сундин. При этом Дионн, Ягр, Сундин и Овечкин достигали рубежа в 20 голов в 16 сезонах со старта карьеры в лиге.