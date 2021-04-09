Бобровский — о первом сезоне во «Флориде»: форму надевает человек, а не машина

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал улучшение собственной игры по сравнению с прошлым сезоном.
«Прошлый сезон в целом был очень тяжёлым в плане быта и хоккея. Конечно, хоккейный мир смотрит на тебя только как на хоккеиста. Ты надеваешь форму, выходишь на лёд, на спине — фамилия, и ты должен играть на определённом уровне.
Я с этим согласен. Но при переезде в другой город есть много бытовых нюансов. И всё же форму надевает человек, а не машина. И сказывается вся эта нагрузка в связи с переездом, со сменой команды, жизненного ритма. Не скажу, что это создаёт наивысшее давление. Но эти нюансы осложняют жизнь. Особенно для вратаря, когда тебе нужно почувствовать свою игру, найти свою зону комфорта и находиться в ней.
На первом этапе это тяжело, конечно. А в этом сезоне всё более-менее встало на свои места. Я уже хорошо знаю ребят по команде и уже обжился-обосновался. Вошёл в ритм — дорога домой, на стадион, все эти мелочи встали на свои места. Я снова чувствую комфорт и теперь могу чётко фокусироваться только на хоккее. Посторонние вещи больше не отвлекают», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ в русской версии.
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