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«Авангард» — «Ак Барс»: сравняют ли казанцы счёт в серии финала Востока КХЛ?

Сегодня, 9 апреля, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск. После трёх матчей команда Боба Хартли впереди — 2-1.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Авангард» — «Ак Барс»: сравняют ли казанцы счёт в серии финала Востока КХЛ?»

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции встречался с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» в шести матчах обыграли «лисов» и выиграли серию со счётом 4-2.