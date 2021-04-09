Сегодня, 9 апреля, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск. После трёх матчей команда Боба Хартли впереди — 2-1.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Авангард» — «Ак Барс»: сравняют ли казанцы счёт в серии финала Востока КХЛ?»
Принять участие в опросе можно на Quiz.
Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции встречался с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» в шести матчах обыграли «лисов» и выиграли серию со счётом 4-2.
- 9 апреля 2021
-
13:53
-
13:47
-
13:36
-
13:30
-
12:02
-
11:25
-
11:04
-
11:00
-
10:49
-
10:37
-
10:03
-
10:00
-
09:37
-
09:30
-
08:51
-
08:38
-
08:24
-
07:55
-
07:31
-
07:11
-
06:40
-
06:28
-
06:05
-
05:42
-
05:36
-
05:35
-
05:30
-
05:11
-
04:54
-
04:44
-
04:42
-
04:35
-
04:06
-
04:00
-
03:41