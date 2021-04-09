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«Авангард» — «Ак Барс». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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«Авангард» — «Ак Барс»: сравняют ли казанцы счёт в серии финала Востока КХЛ?

«Авангард» — «Ак Барс»: сравняют ли казанцы счёт в серии финала Востока КХЛ?
Хоккей / КХЛ 0
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Сегодня, 9 апреля, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск. После трёх матчей команда Боба Хартли впереди — 2-1.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Авангард» — «Ак Барс»: сравняют ли казанцы счёт в серии финала Востока КХЛ?»

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции встречался с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» в шести матчах обыграли «лисов» и выиграли серию со счётом 4-2.

«Ак Барс» вернулся в серию на фоне ситуации с Емелиным. У Омска было очень много удалений
Правда, были и неоднозначные моменты. Например, в эпизоде с фолом Хохлачёва слишком красиво падал защитник казанцев Хенкель.
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