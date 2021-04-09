Младший брат форварда «Амура» Радим Зогорна провёл лучший матч за карьеру в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Одним из самых результативных игроков матча стал чешский форвард «Питтсбурга» Радим Зогорна. 24-летний чех отметился заброшенной шайбой и голевой передачей на победный гол своей команды в матче. Радим впервые за карьеру (четыре встречи) в НХЛ набрал больше одного очка за встречу.

Для младшего брата форварда «Амура» Гинека Зогорны гол стал вторым на уровне НХЛ. Стоит заметить, в конце марта 24-летний Радим стал первым новичком американского клуба с 2016 года, отличившимся в дебютном матче в лиге. Тогда это удалось Джейку Гюнцелю.