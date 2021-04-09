НХЛ наказала защитника «Колорадо» Макдональда двухматчевой дисквалификацией и штрафом

Защитник «Колорадо Эвеланш» Джейкоб Макдональд дисквалифицирован на две игры с удержанием зарплаты за неправильную атаку в голову против нападающего «Миннесоты Уайлд» Райана Хартмана, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.



Инцидент произошел на 15-й минуте матча. В Национальной хоккейной лиге признают, что Макдональд задел корпус Хартмана, применяя силовой приём, но считают, что основная тяжесть удара пришлась на голову форварда «Миннесоты». При этом Хартман не менял положения тела, что могло бы стать смягчающим обстоятельством в данной ситуации, а Макдональд мог поменять траекторию движения, чтобы избежать контакта с головой соперника.



Это первая дисквалификация защитника в НХЛ.



По условиям договора, Макдональд потеряет $ 12 500. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.



Напомним, что встреча состоялась 8 апреля и завершилась победой «Миннесоты» (8:3).