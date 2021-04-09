Шарангович — первый игрок из Беларуси с 2013 года, набравший три очка в матче НХЛ

Белорусский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович набрал три очка за результативность в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало».
22-летний форвард забросил одну шайбу и сделал в матче две голевые передачи, а «Нью-Джерси» обыграл «Баффало» со счётом 6:4.
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Таким образом, Шарангович — первый хоккеист из Беларуси с осени 2013 года, кому удалось набрать три очка за один матч в НХЛ.Предыдущее достижение — у Михаила Грабовского, который выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и набрал три очка с «Филадельфией Флайерз».
В текущем сезоне НХЛ Шарангович провёл 36 матчей и набрал 16 очков за результативность (9+7). Напомним, что хоккеист начинал сезон-2020/2021 в КХЛ в минском «Динамо».
После 38 матчей «Нью-Джерси» занимает седьмое место в Восточном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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