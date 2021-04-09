Физиотерапевт Жаров: ради Кубка Гагарина многие идут на риск. Видимо, и Емелин

Специалист по физической реабилитации Алексей Жаров поделился мнением о ситуации с защитником «Авангарда» Алексеем Емелиным.



«Все детали истории с Алексеем Емелиным наиболее полно способны прокомментировать специалисты по спортивной медицине, а не мы, реабилитологи. Для нас любое медикаментозное вмешательство, тем более столь сильным веществом, как кодеин, которое было обнаружено у капитана

«Авангарда» – форс-мажор со знаком «минус».



Почему? Применение таких веществ убирает боль. Таким образом, центральная нервная система, которая эту боль тестирует, переходит на работу в новом режиме, перестает контролировать те или иные движения, что может привести к непредсказуемым последствиям. Блокируется боль – блокируется контроль над телом, а значит, вероятность новых повреждений только увеличивается. Образно говоря, предохранитель вынут – и от короткого замыкания уже ничто не спасет.



Но нужно понимать, что спорт профессиональных достижений – это не катание физкультурников в Парке культуры и отдыха. В спорте идет работа в экстремальных режимах, по итогам хоккейного марафона под названием плей-офф будет вручен Кубок Гагарина. Ради этого многие идут на риск: игроки, врачи, тренеры. В том числе, видимо, и Алексей Емелин, который за свою мощнейшую карьеру в КХЛ и НХЛ поймал на себя тысячи бросков и которому хотел бы пожелать скорейшего восстановления.



Были ли в «Динамо» подобные случаи? Это вопрос к главному врачу «Динамо» и сборной России тех лет Валерию Конову. Для нас, реабилитологов, мануальных терапевтов, восстановление спортсменов, которые активно используют фармакологию – наиболее сложное. Ведь ты работаешь с телом, которое не находится в естественном состоянии, могие процессы в нем изменены, нарушены.



Вообще обезболивающие и расслабляющие препараты работают лишь на короткой дистанции, часто загоняя проблему вглубь. Но вы поймите, что и плей-офф – это короткий турнир, на котором ты обязан дать быстрый результат. Этот результат требуют от команд тренеры, руководители, болельщики, специалисты. И во имя этого результата многим приходится жертвовать.



В «Динамо» было много игроков, которые тонко чувствовали своё тело и восстанавливали его не через фармакологию, а через физическое воздействие, реабилитацию. Из российских игроков отмечу прежде всего Сергея Конькова, из легионеров – шведа Никласа Бекстрём и канадца Криса Саймона. Наверное, на тот риск, на который пошел Алексей Емелин, они бы в «Динамо» вряд ли пошли.



Ситуация штатная? Во-первых, сегодня спорт – большой бизнес, который приносит большие деньги. Во-вторых, ещё больший бизнес – это фармакология, во времена пандемии у нее открылось второе и третье дыхание – даже не столько в спорте, сколько вообще в социуме.



Во времена побед нашего клуба в КХЛ был довольно жесткий допинг-контроль, поэтому с фармокологией нельзя было разгуляться. Надеюсь, что и сейчас ситуация в Лиге контролируемая, а для обезболивания и других процедур используются исключительно законные препараты. Но еще раз повторюсь, большой спорт – это не физкультура, он не делает людей здоровыми. И к определенным рискам в тяжелой профессии спортсмена всегда нужно быть готовыми», – цитирует Жарова Russia-hockey.