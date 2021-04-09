На форму нападающего «Рейнджерс» Кравцова неправильно нанесли фамилию

На форму нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова перед матчем с «Питтсбург Пингвинз» неправильно нанесли фамилию.
На джерси было написано «Kravstov» вместо «Kravtsov».
Использованы кадры с трансляции Яндекс Эфир.
Напомним, что в матче «Рейнджерс» и «Питтсбурга» победу одержали гости со счётом 5:2. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Виталий Кравцов провёл три матча, но голевыми действиями не отметился.
Ранее форвард играл в Континентальной хоккейной лиге за «Трактор». В нынешнем чемпионате Кравцов сыграл 49 игр в регулярке и набрал 24 очка за результативность (16+8). В плей-офф нападающий провёл пять игр: забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
После 39 матчей «Нью-Йорк Рейнджерс» с 41 очком занимает шестое место в Восточном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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