«Юность» в 10-й раз стала чемпионом Беларуси
Минская «Юность» обыграла «Гомель» со счётом 4-0 в серии и в десятый раз стала чемпионом Беларуси.
Столичный клуб стал первым, кто выигрывал трофей 10 раз, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
В четвертьфинальной серии «Юность» победила «Брест» (4-0), в полуфинале — «Металлург-Жлобин» (4-3) и в финале — «Гомель» (4-0).
Ранее клуб из Минска становился чемпионом в сезонах 2004-2006, 2008-2010, 2015/2016, 2018/2019 и 2019/2020. Таким образом, «Юность» третий раз подряд стала чемпионом Беларуси.
«Гомель» второй раз в истории стал серебряным призёром (первый — в сезоне-2008/2009). Ещё семь раз команда завоёвывала бронзовые медали и один раз становилась чемпионом — в сезоне-2002/2003.
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