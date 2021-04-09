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«Юность» в 10-й раз стала чемпионом Беларуси

«Юность» в 10-й раз стала чемпионом Беларуси
Хоккей / Прочие турниры 0

Минская «Юность» обыграла «Гомель» со счётом 4-0 в серии и в десятый раз стала чемпионом Беларуси.

Столичный клуб стал первым, кто выигрывал трофей 10 раз, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

В четвертьфинальной серии «Юность» победила «Брест» (4-0), в полуфинале — «Металлург-Жлобин» (4-3) и в финале — «Гомель» (4-0).

Ранее клуб из Минска становился чемпионом в сезонах 2004-2006, 2008-2010, 2015/2016, 2018/2019 и 2019/2020. Таким образом, «Юность» третий раз подряд стала чемпионом Беларуси.

«Гомель» второй раз в истории стал серебряным призёром (первый — в сезоне-2008/2009). Ещё семь раз команда завоёвывала бронзовые медали и один раз становилась чемпионом — в сезоне-2002/2003.

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