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Главный тренер «Айлендерс»: нам повезло иметь двух сильных вратарей — Сорокина и Варламова

Главный тренер «Айлендерс»: нам повезло иметь двух сильных вратарей — Сорокина и Варламова
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру российского голкипера Ильи Сорокина, у которого победная серия достигла четырёх матчей, и все — с «Филадельфией Флайерз».

«С каждым выходом на лёд его уверенность в себе растёт. Нам повезло иметь двух сильных вратарей — Сорокина и Семёна Варламова. В этом месяце у нас очень сложное расписание, так что вратари будут играть важнейшую роль, если мы хотим добиться успеха», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Илья Сорокин провёл 14 матчей в чемпионате Национальной хоккейной лиги. После 40 игр «Айлендерс» с 56 очками возглавляет Восточный дивизион. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

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