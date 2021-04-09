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Капитан «Тампы» Стэмкос получил травму в матче с «Коламбусом»

Капитан «Тампы» Стэмкос получил травму в матче с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (6:4).

В первом периоде капитан «Тампы» в большинстве забросил шайбу, а в начале третьего покинул лёд из-за травмы.

«Если там действительно травма, мы сообщим вам в ближайшее время, но не сейчас», — цитирует тренера «Лайтнинг» Джона Купера официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне нападающий провёл 38 игр и набрал 34 очка за результативность (17+17).

После 40 матчей «Тампа» с 56 очками занимает второе место в Центральном дивизионе и отстаёт от «Каролины», у которой на один сыгранный матч меньше, на очко. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

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