Виталий Атюшов и Андрей Тарасенко войдут в тренерский штаб «Сибири»
Экс-защитник Виталий Атюшов и тренер Андрей Тарасенко станут ассистентами Андрея Мартемьянова в ХК «Сибирь», сообщает официальный сайт клуба.
Атюшов завершил карьеру в прошлом году. На позиции защитника Виталий выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев», «Атлант», «Трактор», «Амур» и «Нефтехимик».
Тарасенко входит в тренерский штаб «Сибири» с сезона 2008-2009. Будучи игроком, Андрей Тарасенко играл за «Сибирь», ярославское «Торпедо», новосибирский СКА, «Ладу» и «Казыхмыс» из Караганды. Также Тарасенко был капитаном сборной России в 1992-1993 годах.
В текущем сезоне «Сибирь» с 58 очками заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.
Андрей Мартемьянов возглавил «Сибирь»
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