Андрей Мартемьянов: за год, когда не работал, я многое переосмыслил

Новый главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера клуба.

«Я прибыл в город и клуб, у которого большие традиции, хотелось бы, чтобы под нашим руководством «Сибирь» двигалась вперёд, новосибирский хоккей процветал и делал шаг вперёд. Задачи поставлены, будем стараться выполнять.

Переговоры прошли плодотворно и очень быстро. Никаких проблем не было. Насколько соскучился за год? Во-первых, я отдохнул немного от хоккея, четыре года дают о себе знать. Посмотрел на работу, проанализировал. Посмотрел хоккей в спокойной обстановке. Есть плюсы в том, что остался на год без работы. Я полон сил, желание работать сумасшедшее. Всё должно быть в порядке. За этот год я многое переосмыслил в плане жизни и подготовки команды. На год старше стал. Есть подвижки», – сказал Мартемьянов в интервью официальному YouTube-каналу «Сибири».