Боб Хартли: мы хотим быть лучшей командой

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от четвёртой игры с «Ак Барсом».

«Обе команды знают, насколько важен сегодняшний матч. Это уже четвёртый матч серии, каждая игра крайне важна. Это же плей-офф, здесь происходит самое интересное, каждый старается проявить себя наилучшим образом. Игры эмоциональные, мы готовы, нам противостоит хорошая команда, но и мы здорово показываем себя, так что давайте дождёмся стартового вбрасывания.

Неважно, дома или на выезде, правило одно — нужно двигаться дальше. Победы брать за основу, а поражения забывать. Важно быть полностью готовыми. Впереди очередные 60 минут. И мы хотим быть лучшей командой.

Забиваешь — владеешь инициативой. И дело не только в этой серии, это касается всех игр плей-офф. Возможно, это нельзя объяснить, ведь это связано с уверенностью игроков.

Иногда эмоции захлёстывают и можно принять опрометчивые решения. Или не совсем правильно разыграть шайбу. Матчи долгие, думаю, второй период прошлой игры мы провели отлично, но сравнять счёт не удалось. Такие ситуации случаются», – сказал Хартли пресс-службе «Авангарда» на клубном YouTube-канале.