«Авангард» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 9 апреля, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск.
После трёх матчей омичи ведут в серии. В первой встрече серии «Авангард» оказался сильнее со счётом 3:1, второй матч остался за омичами — 2:0. В третьем матче, прошедшем в Балашихе, «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, после трёх матчей «Авангард» ведёт в серии 2-1.
Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 4-2. «Ак Барс» в полуфинале конференции встречался с уфимским «Салаватом Юлаевым» и одержал победу в серии со счётом 4-0.
- 9 апреля 2021
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