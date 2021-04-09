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«Авангард» направил официальный запрос в МВД по Республике Татарстан по делу Емелина

«Авангард» направил официальный запрос в МВД по Республике Татарстан по делу Емелина
Хоккей / КХЛ 0
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Хоккейный клуб «Авангард» обратился в МВД по делу капитана команды Алексея Емелина.

«Хоккейный клуб «Авангард» направил официальные запросы Министру внутренних дел по Республике Татарстан А. В. Хохорину и главному врачу МСЧ «Казанского (Приволжского) федерального университета» С.А. Осипову с просьбой сообщить, на основании каких документов была распространена в СМИ информация об обнаружении в крови капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина наркотических веществ, а также существуют ли какие-либо объективные данные, свидетельствующие о наличии таких веществ в крови хоккеиста.

Клуб считает, что распространённая недостоверная информация негативно влияет на деловую репутацию ХК «Авангард», честь и достоинство Алексея Емелина, а также явно посягает на режим врачебной тайны, из-за чего данный эпизод требует проверки», — написано в заявлении пресс-службы омского клуба.

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