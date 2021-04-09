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Сорокин — 3-й вратарь в истории НХЛ, выигравший 7 домашних матчей подряд со старта карьеры

Сорокин — 3-й вратарь в истории НХЛ, выигравший 7 домашних матчей подряд со старта карьеры
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев в серии буллитов (2:2, 1:0 — по буллитам).

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин совершил 25 сейвов.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальной странице в «Твиттере», россиянин стал всего шестым вратарём в истории НХЛ, выигравшим семь домашних матчей подряд со старта карьеры, и третьим, сделавшим это в рамках одного сезона.

До него в этот список вошли рекордсмен Горд Макрэй («Торонто Мэйпл Лифс», 10 матчей, отрезок из трёх сезонов-1972/1975), Мишель Плассе (8, «Сент-Луис Блюз» и «Монреаль Канадиенс», отрезок из трёх сезонов с 1970-го по 1973-й), Ярослав Галак (7, «Монреаль», 2006/2007), Пит Питерс (7, «Филадельфия», отрезок из двух сезонов с 1978-го по 1980-й), Харри Ламли (7, «Детройт Ред Уингз», 1944/1945).

Главный тренер «Айлендерс»: нам повезло иметь двух сильных вратарей — Сорокина и Варламова
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